Studenten bauen Zahnartzpraxis im Himalaya mit auf

Romantik und Lichterglanz: Glühweinmarkt am Gut Avelsbach

Stadt Trier. Auch in diesem Jahr findet am dritten Adventwochenende der traditionelle Glühweinmarkt am Gut Avelsbach in Trier wieder statt. Wer den Glühweinmarkt besucht, kann genießen und zugleich Gutes tun. Denn der Erlös des Events geht an die Allianz Pro Menschlichkeit, ein Sozial-Bündnis zwischen Unternehmen und DRK, das Menschen unserer Heimat in Not unter die Arme greift.

weiterlesen