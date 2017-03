Tag 6: worauf ich jetzt auch gern verzichte

Vorfahrt für Kröten und Frösche

Kreis Bernkastel-Wittlich. „Und täglich grüßt das Murmeltier" – oder besser „die Kröte und ihren Kumpanen". Denn pünktlich mit den ansteigenden Nachttemperaturen und feuchten Witterungsverhältnissen beginnt alljährlich zur gleichen Zeit die Laichwanderung von Kröten, Fröschen und Molchen. Die Tiere, die den Winter eingegraben im Waldlaub und in Erdhöhlen verbracht haben, warten auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Wanderung zum Laichgewässer zu beginnen. Da Kröten ortsgebunden sind, kehren sie zur Laichablage stets in das Gewässer zurück, in dem sie geboren wurden. Stramme Leistung: Dabei legen die Kröten bis zu vier Kilometer zurück. Dass die Menschen ihnen über die Jahre einfach Straßen in den Weg gebaut haben, beeindruckt die wasserliebenden Tiere wenig. Der natürliche Trieb ist größer. Und so sterben viele von ihnen jedes Jahr beim Überqueren der schnell befahrenen Teerbahnen. Hilfe naht Um Kröten und Molche bei ihrer Wanderung vor dem sicheren Verkehrstod zu bewahren, haben sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich die Naturschutzverbände sowie zahlreiche Freiwillige zusammen getan. Sie stellen Schutzzäune auf, die verhindern, dass die Kröten auf ihrem Weg zu den Laichgewässern nicht „unter die Räder" kommen. Die Tiere laufen an den Zäunen entlang und fallen in die alle 20 Meter eingegrabenen Eimer. Hier werden sie von den Helfern geborgen und über die Straße getragen. Auch Autofahrer können ihren Beitrag leisten, sogar ohne direkten Mehraufwand. Sie können sie mühevolle Arbeit der Naturschützer unterstützen, indem sie die betroffenen Straßenabschnitte, insbesondere während der Dämmerung und den Nachtstunden, meiden oder zumindest langsam fahren und auf Helfer und Hinweisschilder achten. Auf diesen Straßenabschnitten ist zurzeit mit Amphibienwanderungen zu rechnen: L 34 bei Eisenschmitt-Eichelhütte L 47 zwischen Osann und Klausen L 55 zwischen Bombogen und Ürzig L 60 und K 13 zwischen der Ortslage Landscheid und Gut Heeg K 21 zwischen Wittlich und Plein K 23 Ortsausgang Lüxem Richtung Flussbach K 29 am Lenzenhaus in Richtung Holzmaar K 37 zwischen Bruch und Gladbach K 93 zwischen Monzelfeld und Ortsteil Annenberg K 41 Ortsausgang Dodenburg Richtung Gladbach am Hofgut Weyers K 87 zwischen Brauneberg und Burgen K 118 zwischen Deuselbach und Morscheid-Riedenburg in der Talsenke zwischen Kochs- und Bauernmühle K 135 zwischen Bengel und Kröv K 105 zwischen Wederath und Kommen