Tanks mit Heizöll illegal entsorgt

Stadt Trier. Eine Polizeistreife ist am 4. Dezember gegen 21 Uhr auf mehrere illegal entsorgte Heizöltanks in Trier-Quint aufmerksam geworden. Die mit mehreren Litern Öl befüllten und teils geöffneten Tanks lagen vor dem Haus in der Koblenzer Straße 2, im Straßengraben der L 47 (Föhren in Richtung Trier-Quint) sowie auf einem dort gegenüberliegenden Waldweg. Durch die unerlaubte Entsorgung…

