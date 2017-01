"The Biggest Loser": Dunja und Marion wollen Kilos verlieren

Fast 162 Kilo bringt die 24-jährige Dunja auf die Waage. Glücklich ist sie damit nicht. "Ich habe viel aus Frust gegessen", sagt sie. "Dass ich zugenommen habe, hat angefangen, als sich meine Eltern scheiden lassen haben. Ich war ein absolutes Papakind. Dazu kam, dass ich früh geheiratet habe und schwanger wurde. Da habe ich nicht mehr auf mich geachtet und die Kilos sind immer mehr geworden." Ihre größte Angst ist es, dass sie irgendwann morgens nicht mehr aufwachen könnte und ihre Tochter ohne sie aufwachsen muss.

Spontan Bewerbung losgeschickt

Die Teilnahme bei "The Biggest Loser" hat sie ihrer Mutter und Mitstreiterin Marion zu verdanken. "Ich habe Dunja vergangenen Dezember nach einer langen Zeit wiedergesehen und mich extrem erschrocken. Sie war schon immer sehr übergewichtig, aber das war extrem. Ich habe mir direkt Sorgen gemacht. Das war der Punkt, an dem ich dachte, dass sie nicht alleine rauskommt, sondern ich ihr helfen muss", sagt die 51-jährige Sachbearbeiterin. "Ich habe spontan die Bewerbung losgeschickt und musste ihr abends beichten, was ich angestellt habe. Im ersten Moment war sie geschockt und musste das sacken lassen."

Unterstützung aus dem Umfeld

Mutter Marion möchte "The Biggest Loser" aber auch nutzen, um sich selbst wohler zu fühlen. "Meine Figur gefällt mir absolut nicht", erklärt sie. Seine Ziele hat das Mutter-Tochter-Gespann klar vor Augen. Dunja möchte erst mal auf 100 Kilo runter, dann auf 60 Kilo. "Mich nervt es, dass ich beim Kaffeetrinken mit einer Freundin nicht in jeden Stuhl reinpasse, weil Lehnen dran sein könnten", erklärt die 24-Jährige ihre Motivation. Mutter Marion möchte von ihren aktuell fast 97 Kilo auf 66 Kilo runter. Unterstützung erhalten die beiden dabei auch von ihrem Freundes- und Bekanntenkreis: "Unser direktes Umfeld findet es super mutig und bewundernswert, dass wir uns dem ganzen Stress und der Öffentlichkeit gestellt haben. Wir haben ausschließlich positiven Zuspruch erhalten."

Mutter-Tochter-Verhältnis stärken

Der Zeit im Camp blicken die beiden positiv entgegen. "Für Dunja und mich ist das Camp eine super Zeit, die ich genieße. Wir hatten lange keinen Kontakt. Wir haben hier die Chance, ganz eng zusammenzuwachsen. Das Camp stärkt unser Mutter-Tochter-Verhältnis und ist vielleicht auch eine Art Neuanfang für uns", sagt die 51-Jährige.

Erste Folge am Sonntag

Wie die beiden Triererinnen sich bei "The Biggest Loser" schlagen und warum die erste Herausforderung Dunja bereits an ihre Grenzen bringt, erfahren die Zuschauer am Sonntag, 15. Januar, um 16.50 Uhr auf Sat.1.