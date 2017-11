Trierer feiern mit Witz, Charme, Schirm und Selbstironie

Feuerwerkskörper verursacht Explosion

Stadt Trier. Ein Feuerwerkskörper hat am am Sonntagmorgen, 12. November, in einem Mehrfamilienhaus in der Paulinstraße für Aufregung gesorgt. Ein lauter Knall weckte gege 5.53 Uhr die schlafenden Bewohner. Da diese das Geräusch nicht einordnen konnte, alarmierten sie die Feuerwehr.

