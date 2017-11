Triererin Simone Wildt erobert Berliner Filmszene

Mit Trier verbindet Simone Wildt immer noch viele schöne Erinnerungen. Noch heute erinnert sie sich besonders gerne an das Simplicissimus und das Exzellenzhaus, wo sie in ihrer Jugend viel Zeit mit Freunden verbrachte. Nach der Mittleren Reife, einer Ausbildung zur Mode- und Textilassistentin, dem Fachabitur im Bereich Sozialwesen und einem Freiwilligen Sozialen Jahr begann ihre Reise zunächst berufsbedingt mit einigen Zwischenstationen wie zum Beispiel in Mühlheim an der Ruhr. Simone Wildt war das allerdings nicht genug. Deswegen bewarb sie sich an einer Kunsthochschule – und wurde angenommen. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin, doch auch wegen der Veränderungen der Hauptstadt kommt Wildt immer wieder gerne nach Trier zurück: "Berlin entwickelt sich zu einer Mainstream-Metropole, der ganze Flair des Unkonventionellen, des Freigeistigen, der Unaufgeregtheit, also das gute Leben ohne Klassendenken wird immer mehr Geschichte. Deshalb freue ich mich immer wieder nach Trier zu meiner herzallerliebsten Mama zu kommen. Trier beruhigt mich, hier kann ich durchatmen", schwärmt Wildt von ihrer Heimat. Jedoch betont sie auch: "Das Einzige, was an der Mosel schnell noch in Ordnung kommen muss, ist nicht nach rechts zu rücken!"

Zeichnung, Modell, Bauprobe, Endprodukt

Simone Wildts Zeit an der "Academies Beeldende Kunsten Maastricht" legte den Grundstein für ihre aktuelle Tätigkeit. Im Rahmen des Studiengangs "Scenografe und Kostuumontwerp" (Bühnen- und Kostümbild) konzentrierte sie sich auf den Bereich Bühnenbild. Sie schloss das Studium mit einem Bachelor of Arts ab, danach verschlug es sie an das Theater in Osnabrück. Die Arbeit eines Bühnen- und Kostümbildners zeichnet sich durch viele verschiedene Schritte aus, die ein hohes Maß an Absprachen mit den verschiedenen Mitarbeitern eines Theaters erfordern. Schon während der Textlektüre entstehen die ersten Ideen, die die Stimmung des Stücks wiedergeben. Diese werden durch Zeichnungen oder Collagen zu Papier gebracht, um diese mit der Regie zu besprechen. Danach entsteht das Bühnenbildmodell im Maßstab 1:50 oder 1:25, also ähnlich wie ein Puppenhaus. Nach erneuter Absprache mit der Theaterregie muss das Modell in enger Absprache mit der technischen Leitung in eine technische Zeichnung umgewandelt werden, damit in einer sehr einfachen Bauprobe der Entwurf getestet werden kann. Nach einer anschließenden weiteren Besprechung und eventuellen Änderungen kann das Bühnenbild schließlich durch die Schreiner, Schlosserei, Malerei und Dekorationsabteilung des Theaters endgültig produziert werden: "Alle arbeiten zusammen, um aus einem 1:25 Modell ein 1:1 Bühnenbild zu bauen", erzählt Wildt. Bei der Entwicklung und Produktion eines Theaterkostüms läuft es ähnlich, auch hier wird viel miteinander gesprochen und "wenn alles gut läuft, wenn diese Prozesse stimmig waren, dann kommt ein wunderbares Theaterstück auf die Bühne", fasst die gebürtige Schweicherin zusammen. Vielleicht ist es gerade die Arbeit mit den vielen verschiedenen Menschen und Bereichen, die Wildt so am Theater fasziniert. Für sie ist der Entwurf eines Bühnenbildes wie Zauberei.

Vom Theater zum Film: "4 Wände"

Während ihrer Arbeit in Osnabrück lernte Wildt Anjorka Strechel kennen. Mit ihr arbeitet sie auch am aktuellen Filmprojekt "4 Wände". Normalerweise unterscheidet sich die Arbeit an einem Filmset sehr stark von der am Theater: "Im Film ist das viel aufwendiger, vor allem zählt hier Zeit und auch das Geld. Ein Film ist zügig und effizient geplant. Es arbeiten viel mehr Menschen in unterschiedlichen Abteilungen straff als Team zusammen, oft lernen sich diese Abteilungen aber nicht wirklich kennen. Film ist sozusagen anonymer", erklärt Wildt. Ganz anderes erlebte die Bühnen- und Kostümbildnerin jedoch bei ihrem Filmprojekt mit Strechel. Wildt beschreibt die Atmosphäre bei den Vorbereitungen und beim Dreh als sehr warm und energiegeladen. Trotz der vielen Arbeit macht es ihr großen Spaß und sie empfindet die Arbeit aller als auf Augenhöhe.

Worum geht es?

Das Thema des Films trägt sicherlich zu dieser Arbeitsatmosphäre bei. Der Film erzählt die Geschichte von Johanna und Jens, die in einer Großstadt leben. Trotz des Internets und der ständigen Verfügbarkeit in einer digitalisierten Welt sind beide auf sehr unterschiedliche Art einsam. Johanna hat ihre Wohnung seit sechs Jahren nicht verlassen, Jens ist neu in der Stadt. Beide treffen aufeinander als der Polizeipsychologe Jens vor Johannas Tür steht. Sie soll die Tür öffnen, um Handwerker in die Wohnung zu lassen, da die kaputte Heizung eine Gefahr für alle Hausbewohner darstellt. Johanna muss einem Menschen vertrauen. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Wird sie den Mut aufbringen und sich öffnen?

Film thematisiert hochaktuelle Entwicklungen

Was auf den ersten Blick so unglaublich erscheint ist in Japan schon Realität: "Hikikomori" bezeichnet ein Phänomen, bei dem sich Menschen freiwillig in ihrer Wohnung einschließen und diese nicht mehr verlassen. Sie kapseln sich völlig von ihrer Umwelt und ihrem Leben ab, verbringen die Zeit mit Videospielen und sind vermehrt nachtaktiv. Das Internet versorgt sie: Einkäufe, Kontakt zur Außenwelt, alles wird in die digitale Welt ausgelagert. So lebt auch die Figur der Johanna im Film "4 Wände". Der Film thematisiert also hochaktuelle Entwicklungen und stellt die Frage, ob das Internet tatsächlich alles ersetzen kann. Er richtet sich sowohl an junge Menschen, an sogenannte "Digital Natives", aber auch an ältere Generationen, die mit anderen Kommunikationsarten aufgewachsen sind. Es geht darum, einen Dialog zwischen beiden Gruppen zu führen: "Unsere Zielgruppe sind Menschen, die ein friedvolles Miteinander in gegenseitigem Austausch von Gedanken, Ideen und Talenten schätzen. Für eine Gemeinschaft, in der alle Menschen vorkommen", steht in der Projektbeschreibung. Dies spiegelt sich auch in der Arbeit am Filmset wider: "Der Film ist unser Weg, um zusammen aus dem Nichts etwas fast Unmögliches, Kreatives zu schaffen", sagt Wildt. Und dies funktioniert nur über Kommunikation und gegenseitigen Austausch von kreativen Ideen in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre.

Crowdfunding-Kampagne

Wer Simone Wildt und Anjorka Strechel bei ihrem Vorhaben unterstützen will, der kann sich noch bis zum 30. November an der Crowdfunding-Kampagne beteiligen: Indem interessierte Menschen Geld für den Film zahlen erhalten sie sogenannte "Dankeschöns", durch die sich die Filmproduzenten erkenntlich zeigen. Bei der Kampagne zu "4 Wände" kann man z.B. zwischen einem Filmplakat, einer DVD plus einem Filmplakat, einem VIP-Kinobesuch oder einer Besichtigung des Filmsets wählen. Natürlich sind auch Spenden ohne Gegenleistung willkommen, um das Projekt zu unterstützen: "Wir wären sehr stolz, wenn alle interessierten Menschen da draußen unserer Kampagne unterstützen und ein Teil dieser Arbeit werden", sagt Wildt.

DT