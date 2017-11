Unbekannte brechen in Autos und Geschäfte ein

Alleine 22 Einbrüche listen die Ermittler seit dem vergangenen Sonntag auf. 16 Mal brachen Unbekannte parkende Fahrzeuge auf. Abgesehen hatten es der oder die Täter auf Uhren, Taschen, Geld und andere Wertsachen. Bei manchen Autos fanden die Täter auch keine verwertbaren Sachen, hinterließen aber zerbrochene Scheiben. Auffallend ist, dass bei etlichen dieser Aufbrüche der oder die Täter die Seitenscheiben der parkenden Autos auf die gleiche Art und Weise zerstörten. So zum Beispiel bei drei Autos, die am vergangenen Sonntag in der Engelstraße und in der nahe liegenden Zeughausstraße geparkt waren.

Einbrüche in Geschäfte

Das trifft auch auf vier Einbrüche zu, die in der Nacht auf den 14. November in der Trierer City begangen wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen sind Unbekannte in zwei Geschäfte in der Fleischstraße, einen Laden in der Dietrichstraße und ein Geschäft in der Fahrstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Läden, indem sie Eingangstüren aufbrachen oder Glastüren einschlugen. Zum Diebesgut können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Bereits am frühen Montagmorgen, 13. November, waren der Trierer Kripo zwei Einbrüche in Geschäfte auf dem Porta-Nigra-Platz und dem Kornmarkt gemeldet worden. Bei der Tat auf dem Porta-Nigra-Platz blieb es beim Versuch.



Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe einiger der Aufbrüche schließen die Ermittler nicht aus, dass die Taten von dem oder den gleichen Tätern begangen worden waren.

Die Polizei fragt:

Wer kann zu den genannten Taten Hinweise geben? Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Bereich der Tatorte gesehen? Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2253 oder 0651/9779-2290. Gleichzeitig bittet die Polizei darum, verdächtige Beobachtungen direkt bei der Polizei zu melden.

Einbrüche in parkende Fahrzeuge

11.11.2017, 22:20 - 12.11.2017, 12:10: Krahnenstraße

11.11.2017, 02:09: Zeughausstraße

11.11.2017, 15:00 - 12.11.2017, 10:30: Alkuinstraße

12.11.2017, 09:15 h - 12.11.2017, 11:15: Zuckerbergstraße

11.11.2017, 23:35 - 12.11.2017, 13:19: Engelstraße

12.11.2017, 15:15 - 12.11.2017, 17:30: Engelstraße

11.11.2017, 07:00 - 12.11.2017, 18:30: Fabrikstraße

12.11.2017, 16:50 - 12.11.2017, 17:10: Zurmaiener Straße

12.11.2017, 17:00 - 13.11.2017, 07:32: Zurmaiener Straße

12.11.2017, 18:00 - 13.11.2017, 07:35: Sichelstraße

12.11.2017 - 13.11.2017, 06:32: Jesuitenstraße

11.11.2017, 19:00 - 13.11.2017, 06:40: Weberbach

12.11.2017, 16:30 - 12.11.2017, 11:00: Zeughausstraße

12.11.2017, 07:00 - 13.11.2017, 08:30: Domfreihof

13.11.2017, 08:00 - 13.11.2017, 16:40: In der Reichsabtei

12.11.2017, 20:00 - 13.11.2017, 07:55: Rahnenstraße

Einbrüche in Ladengeschäfte

13.11.2017, 05:00 - 13.11.2017, 05:03: Kornmarkt

12.11.2017, 21:30 - 13.11.2017, 09:00: Porta-Nigra-Platz

14.11.2017, 04:23: Fleischstraße

14.11.2017, 05:44: Fleischstraße

14.11.2017, 05:21: Dietrichstraße

13.11.2017, 19:00 - 14.11.2017, 06:00: Fahrstraße