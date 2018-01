Unbekannte zünden Bau-Abfall an

Trierer Prinzenpaar feiert im Mercure Hotel

Trier. Am Freitag, 12. Januar, besuchte das Prinzenpaar Peter I. und Anja I. von Hagatec das Mercure Hotel in Trier.In einem Oldtimer erreichte das Paar (Peter Peters, Anya Meyer) am frühen Abend zusammen mit seinen Hofdamen und Adjutanten das Hotel an der Porta Nigra. Am Eingang wurden das Prinzenpaar und seine Begleitung von einem Spalier empfangen. Im Hotel…