Universität Trier verleiht das erste EMOS-Zertifikat

Stadt Trier. Der Bedarf an Experten für offizielle Statistiken im europäischen Raum ist hoch. Dem trägt das Zertifikat European Master in Official Statistics (EMOS) Rechnung. Die Universität Trier ist die einzige Universität in Deutschland, an der man bereits seit dem Wintersemester 2015/16 das EMOS-Zertifikat erwerben kann. Als erster Absolvent an der Universität Trier hat nun Simon Lenau das Zertifikat erhalten. Er hat sein Master-Studium der Survey-Statistik mit der Note 1,0 abgeschlossen. Beinahe zeitgleich wurden in Rennes und Lissabon weitere Urkunden verliehen.