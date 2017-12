Unvergessliche Erlebnisse schenken

Der Klassiker ist sicherlich der Trierer Weihnachtscircus, der vom 19. bis zum 31. Dezember im Trierer Messepark gastiert. Tickets gibt‘s im Vorverkauf ab 20 Euro, ermäßigt ab 15 Euro.

"The 12 Tenors" kommen am 27. Dezember in die Hermeskeiler Hochwaldhalle, am 3. Januar ins Trifolion Echternach und am 20. März in die Trierer Europahalle. Karten sind im Vorverkauf ab 39 Euro erhältlich.

Am 4. Januar ist "ABBA Gold" im Echternacher Trifolion zu Gast – am 17. Januar in der Trierer Europahalle und am 18. Januar in der Karolingerhalle in Prüm. Tickets gibt‘s ab 34,95 Euro (Trier) und 40 Euro (Echternach).

Die "Best of Musical Starnight" kommt am 10. Januar im Echternacher Trifolion auf die Bühne. Karten sind im Vorverkauf ab 35 Euro erhältlich.

In der Trierer Europahalle kann man am 19. Januar in die "Schiller Klangwelten" eintauchen. Tickets gibt‘s im Vorverkauf ab 47,90 Euro.

"Rhythm of the Dance" heißt es am 20. Januar im Trifolion Echternach. Karten für die irische Tanz-Sensation sind ab 43 Euro zu haben.

Mit Nana Mouskouri ist am 4. Februar ein Weltstar in der Philharmonie Luxemburg zu Gast. Tickets kosten im Vorverkauf ab 59 Euro.

Die "New York Gospel Stars" sind am 27. Februar in der Trierer St. Paulin-Kirche zu Gast. Karten gibt es ab 27,95 Euro.

Am 11. März kommt Dieter Nuhr mit neuem Programm in die Trierer Arena. Tickets sind ab 26,55 Euro erhältlich.

Das Musical "Flori – und Träume werden Wirklichkeit" kommt zurück – und mit ihm die Erinnerungen an eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Am 16. März werden die berührenden Songs aus dem Musical in einer fulminanten Live-Show mit großer Band, Original-Solisten und Tänzern in der Arena Trier zu erleben sein. Karten gibt es schon ab 29 Euro, für Kinder ab 20 Euro.

Das brandneue Programm des Münsteraner Musikers und Entertainers Götz Alsmann und seiner Band ist am 22. März in der Trierer Europahalle zu erleben. Tickets sind im Vorverkauf ab 36,50 Euro zu haben.

Die Mönche des Shaolin Kung Fu zeigen ihre unglaublichen Fähigkeiten jenseits der Grenzen der Physik am 4. April im Trifolion Echternach. Karten gibt es ab 43,50 Euro.

Bülent Ceylan geht mit seinem neuen, zehnten Programm "Lassmalache" auf große Tournee und ist am 27. April in der Trierer Arena zu Gast. Tickets kosten 38,90 Euro.

Der WochenSpiegel präsentiert außerdem Paul Panzer (5. Mai, Arena Trier), Chris Tall (29. November, Arena Trier) und das Herbert Pixner Project "Electrifying-Tour 2018" am 5. September in der Europahalle Trier.

