Vandalismus auf dem Haupfriedhof

Unbekannte beschädigen Reklameschild

Konz. Am Samstag, 14. Januar, gegen 2:30 Uhr wurde in Konz in der Granastraße, in Höhe des Anwesens Nr. 15 eine Reklameschild der Firma Offset Druckerei Kaspers eingeschlagen. Das Reklameschild besteht aus Plexiglas und beim Einschlagen entstand eine dementsprechende Geräuschkulisse.