Veranstaltungen am Adventswochenende sorgen für Vorfreude

Ab heute, Freitag, 1. Dezember, und noch bis Sonntag, 3. Dezember, präsentiert die Kulturkarawane wieder das Sterntaler Weihnachtsfest in den historischen Gemäuern des Brunnenhofs. Über 30 Aussteller bieten außergewöhnliche, mit Hand und Herz hergestellte Produkte an. Für das kulinarische Wohl sorgen regionale Gastronomen und Winzer.

Am Freitag, 1. Dezember, findet auf dem Gelände des Ordens und des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder zum fünften Mal die "Nacht der offenen Kirchen" statt. Von 20 bis 23 Uhr wird in den Kirchen und Kapellen ein Programm aus Musik, Wort, Gebet und Begegnung geboten.

Der Adventsbasar im Wohnpark St. Elisabeth (Böhmerkloster) am Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr bietet Selbstgebackenes, Dekoratives und mehr.

Zum traditionellen Waldorf-Advents-Basar am Samstag, 2. Dezember, ab 11 Uhr laden Eltern der Freien Waldorfschule Trier und des Waldorfkindergartens ein. Für Kinder gibt es ein Puppenspiel.

Am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr, ist der Trierer Kammerchor Portavoci zu Gast in der Liebfrauen-Basilika. Das Adventskonzert mit dem Titel "Gegrüßet seist Du" ist ganz der Gottesmutter Maria gewidmet: Eintritt frei, Spenden erbeten.

Traditionell singen die Trierer Sängerknaben am ersten Sonntag im Advent (3.12.) um 18.30 Uhr bei der Abendmesse in St. Paulin. Die musikalische Einstimmung auf den Gottesdienst beginnt um 18.15 Uhr.

Die Polizeiseelsorge lädt am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit in den Dom ein. Domorganist Josef Still und die Sopranistin Dorin Rahardja vom Mainzer Staatstheater ergänzen das musikalische Programm des Adventskonzerts mit dem Landespolizeiorchester. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder Trier werden erbeten.

"Alle Jahre wieder..." lädt das Forstamt Trier am Mittwoch, 6. Dezember, zu einer abendlichen Nikolaus-Lichterwanderung für die ganze Familie in den Meulenwald ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Forstamt in Trier-Quint, Am Rothenberg 10. Mehr.

Die Interessengemeinschaft "Wirte in Zurlauben" veranstaltet rund um das zweite Adventswochenende den "Adventslichter Weihnachtsmarkt". Regionale Aussteller präsentieren ihr "Handwerk mit Herzblut", Musiker bieten ein Rahmenprogramm. Die Adventslichter öffnen ihre Pforten am Donnerstag/Freitag (7./8.12.) von 16 bis 21 Uhr und am Samstag/Sonntag (9./10.12.) von 12 bis 22 Uhr.

Während der Adventszeit präsentiert die Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier bis 15. Dezember eine Krippenausstellung. Gezeigt werden über 20 Unikate der "Klüsserather Krippenfreunde" und anderer Leihgeber. Der Eintritt ist frei.

Wunschbaum für bedürftige Kinder

Das Mercure Hotel Trier Porta Nigra organisiert wieder eine Wunschbaum-Aktion zugunsten einer Einrichtung für förderbedürftige Kinder aus Trier-West. Die 100 Kinder haben Sterne gebastelt und den Baum in der Lobby damit geschmückt. Die Sterne sind mit Namen, Alter und dem Wunsch des Kindes beschriftet. Sie können an der Rezeption erworben werden. Die Aktion wird ermöglicht durch Sponsoren (Karstadt Trier, Buschmann Werbung, Leyendecker Bastelstube, Baumschule Bösen). Der Erlös wird zu 100 Prozent in Form von Geschenken an die Einrichtung weitergeleitet.

