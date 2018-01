Viel Humor und beste Stimmung - Onner Onser feiern

Unter gewohnt humoristischer Moderation der Sitzungspräsidenten Joachim Wagner und Harald Reinhard waren sowohl Politik, Sponsoren und Presse als auch zahlreiche Sympathisanten und Gastvereine vor Ort, um sich angemessen auf die Trierer Karnevalszeit einzustimmen. Neben allerlei Komischem aus der Bütt verbreiteten die »Peetschestreter« mit bekannten Hits in Trierischer Mundart beste Stimmung. Über eine großzügige Spende durfte sich der Echternacher Hof in Trier freuen, der sich auf die Betreuung von an Multipler Sklerose erkrankten Menschen konzentriert. »Spaaßvugel« nennen wird sich ab sofort Irmgard Jakobs vom Karnevalsverein Waldrach: Sie bekam die beliebte Auszeichnung für ihre bewährten Büttenreden verliehen. Zum neuen Ehrenratsherr wurde Uli Krugmann -im Trierer Karneval seit Jahren als "Hans Dampf in allen Gassen" bekannt - im Beisein der geschäftsführenden Bundesfamilienministerin und kommissarischen Bundesarbeitsministerin Katarina Barley - seit 2016 ebenfalls als Ehrenratsdame im Ehrenrat der Onner Onser vertreten - ernannt. Mit viel Tanz und Spaß dürfen die »Onner Onser« auf ein gelungenes Ordensfest 2018 zurückblicken. Nächstes Highlight der KG ist die Teilnahme am Rosenmontagszug.

In Ermangelung geeigneter Räumlichkeiten entfallen die traditionellen Sitzzungen dieses Jahr. Die Verhandlungen und Vorbereitungen für 2019 laufen bereits auf Hochtouren. NR/Red /Fotos: Reiprich