Viel mehr als ein Notruf

Mit der Gründung der Institution, die sich auf die Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre zurückführen lässt, wurde eine Anlaufstelle für Frauen geschaffen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Ruth Petri, hauptamtliche Mitarbeiterin des Frauennotrufs, weist darauf hin, dass sexualisierte Gewalt nicht immer in den strafrechtlichen Bereich gehen muss: "Frauen können sich an uns wenden, sobald ihre persönliche Grenze in einem Bereich überschritten wurde, der als unangenehm empfunden wird." Zusammen mit Diplompädagogin Judith Vana berät und unterstützt Petri nicht nur betroffene Frauen, sondern auch Angehörige, Fachkollegen, Kollegen aus anderen Beratungsgebieten oder auch Lehrkräfte, wenn beispielsweise eine Schülerin betroffen ist. "Daneben ist es aber auch ein politischer Job, denn wir müssen immer wieder auf dieses Themenfeld hinweisen", so die Psychologin.

Veränderte Gesellschaft

"Unser Ziel ist es, dass sich die Gesellschaft ändert. Wir leben in einer Kultur, in der es Alltag ist, dass Frauen ein Stück weit abgewertet und als Sexualobjekt betrachtet werden. Die Gesellschaft ist von männlicher Dominanz geprägt. Und Sexualität ist nur eine Ausformung von Macht. Somit ist Gewalt an Frauen immer auch strukturell bedingt." Aus diesem Grund bietet der Frauennotruf auch Informationsveranstaltungen an, hält Vorträge oder macht mit Flyern (wie beispielsweise am Stand auf dem Weihnachtsmarkt) auf das Thema aufmerksam. Diese Bildungs- und Präventionsangebote richten sich dabei an verschiedene Zielgruppen. Ruth Petri möchte auch auf die Selbsthilfegruppe hinweisen, die sich einmal im Monat trifft (erster Dienstag im Monat, 17 bis 18.30 Uhr) und zu der betroffene Frauen jederzeit willkommen sind.

Die Nummer des Frauennotrufs lautet 0651/200 6588, bundesweites Hilfetelefon: Telefon 08000 116 016).

