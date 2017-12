Vorsicht beim Glühwein: Promille-Grenze ist schnell erreicht

Unbekannte klauen Mercedes in Franz-Georg-Straße

Stadt Trier. Unbekannte haben in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember in der Franz-Georg-Straße, Ecke Schinkelstraße einen Mercedes geklaut.Der Halter stellte seinen schwarzen Mercedes C-Klasse der neuesten Generation am 9. November um 19.30 Uhr in der Franz-Georg-Straße, Ecke Schinkelstraße ab. Am 10. November steller er um 10 Uhr fest, dass sein Auto gestohlen wurde.Auffällig an dem…

weiterlesen