Heilig Abend (24. Dezember)

Gottesdienst mit Weihnachtsgeschichte

Die Evangelische Kirchengemeinde Trier lädt an Weihnachten zu besonderen Gottesdiensten ein – los geht es an Heiligabend um 14.30 Uhr mit einem klassischen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika. Liturgin ist Pfarrerin Wiebke Dankowski. Im folgenden Familiengottesdienst um 16 Uhr steht eine "Musikalische Weihnachtsgeschichte" im Zentrum, dargeboten vom Evangelischen Kinderchor Trier unter der Leitung von Astrid Hering und einem Instrumentalensemble (Leitung, Klavier und Orgel: Kantor Martin Bambauer), Liturgin ist Vikarin Vera Mantowsky. Um 18 Uhr bilden Choräle und Arien aus dem berühmten "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach einen musikalischen Schwerpunkt des Gottesdienstes. Die Ausführenden sind David John Pike (Bass), der Caspar-Olevian-Chor und das Kammerorchester der Konstantin-Basilika (Leitung und Orgel: Kantor Martin Bambauer), Liturg ist Pfarrer Thomas Luxa. Beschlossen wird der Tag um 23 Uhr mit der Christmette mit Pfarrer Reinhard Müller.

Gottesdienst mit Gospelchor

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Konz lädt ein zu den Gottesdiensten an Heiligabend. Zwischen 15 und 18 Uhr werden vier Gottesdienste in der Evangelischen Kirche in Konz-Karthaus angeboten. Besonderes musikalisches Highlight ist ein Gottesdienst mit Gospelchor. Um 15 Uhr findet ein Familiengottesdienste mit Krippenspiel statt. Pfarrer Christoph Urban und das Krippenspiel-Team gestalten den Gottesdienst. Um 16 und 17 Uhr wird die Christvesper gefeiert. Beim letzten Gottesdienst für den Heiligabend (18 Uhr) hält die Gemeinde eine besondere musikalische Gestaltung vor. Pfarrerin Anna Peters und Pfarrer Christoph Urban feiern gemeinsam mit dem Gospelchor, den "Happy Voices Konz".

Trierer Sängerknaben

Die Trierer Sängerknaben gestalten an Heiligabend um 16 Uhr, zusammen mit Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier ihre traditionelle musikalische Feierstunde in der Kloster- und Krankenhauskirche der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf. Die Traditionsveranstaltung bildet zugleich den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des Knabenchors zum 55-jährigen Bestehen im kommenden Jahr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, gestaltet der Chor an gleicher Stelle das Festhochamt um 9.30 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Heilig-Abendfeier mit der AWO

Alljährlich lädt der AWO-Stadtverband Trier alle diejenigen ein, denen der Anschluss an Familie und Freunde – aus welchen Gründen auch immer – an Heiligabend fehlt. Zuflucht, Halt und Geborgenheit in einem festlichen Rahmen ist das Motto der diesjährigen Feier. "Niemand sollte am Heiligabend alleine zu Hause sitzen müssen", so der Vorsitzende des AWO-Stadtverbands Detlef Schieben. Durch zahlreiche Spenden ist die Teilnahme für alle Gäste kostenfrei. Neben einem weihnachtlichen Programm wird ein Festmahl gereicht. Und selbstverständlich hat sich der Weihnachtsmann angemeldet. Für alle Teilnehmer, denen der Weg zur Halle "Am Bach" zu beschwerlich ist, hat die AWO einen Fahrdienst eingerichtet. Beginn der Feier ist um 16 Uhr. Anmeldungen unter awo-trier@t-online.de oder Telefon 0651/9663666.

1. Weihnachtstag (25. Dezember)

Weihnachtliche Orgelmusik

Am 1. Weihnachtstag um 11 Uhr erklingt im Abendmahlgottesdienst weihnachtliche Musik für Oboe und Orgel mit Helen Steineke (Oboe) und Kantor Martin Bambauer an der Eule-Orgel der Basilika. Liturg ist Pfarrer Matthias Ratz. Am 26. Dezember, ebenfalls um 11 Uhr, geht es musikalisch weiter: Weihnachtliche Orgelmusik von J. S. Bach, Max Reger, Zoltan Gardonyi und anderen, gespielt von Kantor Martin Bambauer an der Eule-Orgel der Basilika, machen diesen Gottesdienst zu einem weihnachtlichen, besinnlichen Erlebnis.

2. Weihnachtstag (26. Dezember)

Konzert der Trierer Domsingknaben

Am 2. Weihnachtsfeiertag gibt es um 18 Uhr festliche Weihnachtsklänge von Vivaldi, Bach und Saint-Saëns im Trierer Dom zu hören. Unter der Leitung von Domkapellmeister Prof. Thomas Kiefer konzertieren die Trierer Domsingknaben gemeinsam mit dem Barockorchester L‘arpa festante. Solisten sind Ina Siedlaczek (Sopran), Siri Thornhill (Sopran), Judith Braun (Alt), Marc Dostert (Tenor) und Vinzenz Haab (Bass). Auf dem Programm stehen das Gloria in D von Antonio Vivaldi, das 2. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach sowie das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns. Karten sind bei der Dominformation Trier und beim WochenSpiegel erhältich.