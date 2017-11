Weihnachtsmärchen: Das Rätsel der gestohlenen Stimmen

Susi lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter, und verbringt sehr viel Zeit mir ihrem Hund Otto im Garten der leerstehenden Nachbarvilla. Eines Tages zieht dort Herr Akustikus ein. Er mag keine Geräusche, weder die von Kindern und Hunden, noch von einstigen Opernsängern – und bald kann niemand mehr so richtig sprechen, singen, bellen… Plötzlich hupen Fledermäuse, Türen singen und die Welt droht zu verstummen. Nur Susi und Otto wissen was geschieht und nur sie können die Welt der Geräusche retten. Dafür brauchen sie die Hilfe der Kinder. Sie können Susi und ihren Hund Otto durch die bedrohliche Villa des Herrn Akustikus begleiten und den beiden auf der Suche nach den gestohlenen Stimmen helfen. Im Verlauf des Stückes können die Kinder entscheiden, welche Zimmer der Villa von den Schauspielern betreten werden und so das Geschehen auf der Bühne mitbestimmen. Dadurch ist der Verlauf der Handlung immer etwas anders und einmalig.

Die Geschichte stammt aus der Feder des Engländers Alan Ayckbourn, der als einer der besten Theaterautoren unserer Zeit gilt. In London erfreut sich "Das Rätsel der gestohlenen Stimmen" seit nunmehr 25 Jahren ungebrochener Beliebtheit.

Karten unf weitere Termine

Das Theater Trier empfiehlt das Stück für Kinder ab fünf Jahren und für die ganze Familie. Premiere am 23. November um 11 Uhr im Großen Haus des Trierer Theater. Karten für Vorstellungen können sowohl an der Theaterkasse als auch online erworben werden. Schulvorstellungen (vormittags an Schultagen) können ausschließlich an der Theaterkasse gebucht werden. Weitere Vorstellungstermine gibt es hier.