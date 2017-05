"Wir sind die Dolmetscher der Digitalisierung"

"Einfach ausgedrückt sind wir so etwas wie die Dolmetscher der Digitalisierungsprozesse. Wir sorgen zum Beispiel dafür, dass die Steuerung von Lieferketten in der Automobilindustrie reibungslos funktioniert, indem wir unterschiedliche Dateiformate von verschiedenen Firmen und Zulieferern miteinander kompatibel machen. Durch die Konvertierung von Dateien auf die gleichen Formate übersetzen wir die einzelnen digitalen Informationen für alle am Prozess beteiligten Unternehmen quasi in die gleiche verständliche digitale Sprache". Jürgen Koras, Leiter der Entwicklung/ Head of Development Center Trier und Dipl.-Physiker Dr. Martin Kuntz, Chief Cloud Officer (CCO) im Vorstand der Seeburger AG, sind stolz auf die Entwicklung von "Seeburger Business Integration" auf dem Trierer Petrisberg.

Cloudgeschäft wichtiger Baustein digitaler Transformation

Ein wichtiger Baustein im Seeburger-Angebot innerhalb der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen sind die Cloud Services. Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als Dienstleistung über ein sicheres Rechnernetz, ohne dass dafür auf den lokalen Rechner zugegriffen werden muss, setzt sich immer mehr und branchenübergreifend durch und wird so zu einer Art Motor der Digitalisierung, erklärt Kuntz.

Erfahrung & "Junge Wilde"

Entscheidend für den Erfolg von Seeburger ist neben der über 30-jährigen Erfahrung bei der Vernetzung und Integration von Personen, Maschinen, Prozessen, Daten und Services natürlich auch die Qualität der Mitarbeiter. "In Trier profitieren wir sehr von der Nähe zur Hochschule und zur Universität. Die Mentalität und Motivation der gut ausgebildeten 'jungen Wilden' wirkt sich positiv auf unsere Unternehmensentwicklung aus. Aber auch hier wird der Wettbewerb um die besten Köpfe immer schwieriger. Flexiblen Studienabgängern, vor allem mit Informatikabschluss, steht die Welt offen", weiß Jürgen Koras um die Herausforderungen der Mitarbeitergewinnung.



Mitarbeiterzahl verdoppelt

Koras ist gewissermaßen Zeitzeuge der Entwicklung. "Aus einer kleinen Firma mit zwei Mitarbeitern ist heute unser Unternehmen mit 42 Angestellten geworden und ein Ende des digitalen Booms ist nicht in Sicht", so Koras. Und Martin Kuntz ergänzt: "Seit unserem zehnjährigen Jubiläum 2012 haben wir die Zahl unserer Mitarbeiter von 20 auf 42 mehr als verdoppelt, das spricht für unseren Erfolg am digitalen Markt. Und vielleicht sind wir in fünf Jahren ja bei 80 Mitarbeitern«, so Kuntz abschließend mit einem Augenzwinkern.

Daten und Fakten

Zentrale: Seeburger AG, 75015 Bretten; weltweit 27 Standorte: in Europa, China, Japan, USA, Asia Pacific, Middle East & Africa.

Trier: Max-Planck-Str. 18 + 20

Gegründet: 1986 als Software-Firma "Seeburger Unternehmensberatung" durch Bernd Seeburger

Mitarbeiter: rund 800, davon 500 in Deutschland, in Trier 42, (Bretten: rund 300)

Jahresumsatz: rund 100 Millionen Euro

Info: www.seeburger.de

