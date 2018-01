WochenSpiegel präsentiert "ABBA Gold" in der Europahalle

Sie ist eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten und liefert mit ihren unsterblichen Hits den Sound für Generationen: die Kultband ABBA! Dass die zahllosen Fans der schwedischen Ausnahmeband das einzigartige Feeling der unvergessenen ABBA-Songs auch heute noch originalgetreu erleben können, dafür sorgt die grandiose Live-Show "ABBA GOLD – The Concert Show"!

Karrierestart in 1972

"People Need Love" – mit dieser Single starteten Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny 1972 ihre legendäre Karriere. In der aktuellen Saison ist der Titel aktueller denn je und liefert das stimmige Motto für die komplett überarbeitete, mitreißende Bühnen-Show von "ABBA GOLD". Dass die Superhits, mit denen ABBA die Discos in den 1970er- und 1980er-Jahren dominierte, heute wie damals das Publikum unmittelbar begeistern, ist bei "ABBA GOLD – The Concert Show" Abend für Abend mitzuerleben.

Performance lässt nichts zu wünschen übrig

Wenn Glamour-Pop und Ohrwürmer aus der Glitzerwelt so perfekt wie bei "ABBA GOLD" auf die Bühne gebracht werden, erfährt die legendäre Popband tatsächlich eine Wiederauferstehung. Denn nicht nur musikalisch ist "ABBA GOLD - The Concert Show" ein eindrucksvolles Revival, auch die Performance lässt nichts zu wünschen übrig: Mit den aktuellsten technischen Mitteln sowie auf einer komplett neu gestalteten Bühne wird das original ABBA-Feeling im "Hier und Jetzt" präsentiert. Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der bewunderten Vorbilder – jedes noch so kleine Detail ist authentisch ABBA. Bereichert wird die Original-Show durch die bühnentechnischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts: Neben den Welthits im Unplugged-Gewand sorgen eine Video-Show mit Live-Kamera sowie eine moderne Retro-Licht-Show für ein wahrhaft "goldenes" Konzerterlebnis.

Karten und Gewinnspiel

Der WochenSpiegel präsentiert die Show. Karten gibt es im Vorverkauf ab 34,95 Euro inklusive VVK-Gebühren (erhöhte Abendkassenpreise) beim WochenSpiegel.