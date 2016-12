Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Polizei ist an Silvester verstärkt präsent

Stadt Trier. Die Polizei wird an Silvester besonders an den Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, verstärkt präsent sein. In Trier wird sie in der Silvesternacht mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, der Stadtverwaltung und anderer Behörden die Feiern zum Jahreswechsel begleiten.