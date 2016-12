Wohnungsbrand an Heiligabend

Stadt Trier. Helle Aufregung in der Dietrichstraße in Trier. In einem Mehrfamilienhaus war am Heiligen Abend gegen 16.30 im ersten Stock aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Als der erste Löschzug eintraf, schlugen bereits die ersten Flammen aus dem ersten Stock.