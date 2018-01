ZDF dreht in Trier für das Morgenmagazin

Eigens zu Dreharbeiten für einen Beitrag im bundesweit ausgestrahlten ZDF-Morgenmagazin über das bevorstehende Karl-Marx-Jubiläum in Trier waren Michael Thielen in die Rolle des Karl Marx und Dorothe Gasber in die Rolle von Marx´ Ehefrau Jenny von Westfalen geschlüpft. Karl Marx´Geburtstag jährt sich bekanntlich am 5. Mai 2018 zum 200. Mal und ist Anlass für eine große Landesausstellung im Rheinischen Landesmuseum und im Museum am Simeonstift unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Beitrag wird am 4. Januar gezeigt

Die mehrstündigen Filmaufnahmen in Trier begleitete für das ZDF Susanne Gelhard, Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz in Mainz. Neben den Drehs an Originalschauplätzen kommen auch Gästeführer, Einheimische und Touristen zu Wort. Der Beitrag wird im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF am Donnerstag, 4. Januar, zwischen 5.30 und 9 Uhr ausgestrahlt. In die Vorbereitungen der bundesweiten Werbung für Trier war auch die Trier-Tourismus-Marketing GmbH (TTM) eingebunden, die die Dreharbeiten "zwischen den Jahren" unterstützt hatte.

HWG