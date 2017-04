Zurlaubener Moselfest findet statt - Feuerwerk fraglich

Unfallflucht in Neumagen-Dhron

Neumagen. Polizei sucht zerkratztes, demoliertes Fahrzeug in blau. In der Nacht zum 15. April (Ostersamstag) kam es in den Neumagener Weinbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Unfallstelle befindet in der Verlängerung der Kapellenstraße in…