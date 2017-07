Zwei Einbrüche zur gleichen Zeit

Unbekannte sind in einen Blumenladen in Trier-Süd eingebrochen. Zur gleichen Zeit haben ebenfalls Unbekannte auf dem Gelände der Kleingartenanlage An der Härenwies mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Tätern in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 13. Juli, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, in den Blumenladen ein, öffneten mehrere Behältnisse und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Bereits in der Nacht zuvor brachen Unbekannte ein Gartenhaus in der naheliegenden Kleingartenanlge An der Härenwies auf und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. In zwei weitere Gartenhäuser wurde ebenfalls eingebrochen. Dort hatten die Täter aber nach bisherigen Ermittlungen nichts entwendet.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen nicht aus.

Sachdienliche Hinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/97792258 oder 0651/97792290.

