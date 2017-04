Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwei Schwerverletzte bei Klausen

Klausen. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L 47 zwischen Klausen und Osann-Monzel wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Ein junger Suzuki-Fahrer ist am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der L 47 in Richtung Klausen während eines Überholmanövers in den Gegenverkehr geraten. Sowohl der Suzuki-Fahrer als auch die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs trugen nach bisherigen Erkenntnissen durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen davon. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird derzeit mit rund 20.000 Euro beziffert. Die L47 musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Foto: FotoliaBei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L 47 zwischen Klausen und Osann-Monzel wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Ein junger Suzuki-Fahrer ist am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der L 47 in…