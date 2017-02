Felsrutsch auf der L43 bei Daufenbach

Polizei warnt vor Bettlern an der Haustür

Stadt Trier. Immer wieder tauchen ganze Gruppen vermeintlicher Bettler in der Region auf, schauen sich in Wohngebieten um oder klingeln an Haustüren. Dabei kann es sich auch um das Ausbaldowern geeigneter Einbruchsobjekte handeln. Die Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten.