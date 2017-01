Feuerwehr unter neuer Leitung

Bürgermeister Reiland bedankte sich für die gute und langjährige Zusammenarbeit und entließ Winfried Bindges aus dem aktiven Feuerwehrdienst. Den Grußworten schlossen sich der Wehrleiter der Feuerwehr Trier-Land Jürgen Cordie, der mit seinen beiden Stellvertretern Ralf Kinzig und Andreas Bauer anwesend war, an. Der Bürgermeister der Gemeinde Igel Franz-Josef Scharfbillig dankte ebenfalls dem scheidenden Wehrführer Winfied Bindges und wünschte dem neuen Team alles Gute.

Feuerwehrehrenkreuz in Silber für Winfried Bindges

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Trier-Saarburg, Matthias Liesch, nahm eine hohe Auszeichnung vor, Winfried Bindges erhielt das deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber. Als neuer Wehrführer wurde Michael Biwer kommissarisch in das Amt eingeführt, die offizielle Ernennung erfolgt nach der Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz in Koblenz. Als Stellvertreter wurden Ralf Kesseler und Florian Bindges in Ihr Amt eingeführt. Kesseler muss ebenfalls wie Michael Biwer die erforderlichen Lehrgänge besuchen. Florian Bindges hat die Lehrgänge bereits besucht und konnte von Wolfang Reiland in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit eingeführt und zum 2. stellvertretenden Wehrführer der Feuerwehr Igel ernannt werden.

Zu den beförderten Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Igel zählten: Lena Pauly, Feuerwehrfrau Heidi Pauly, Feuerwehrfrau Lucas Welsch, Feuerwehrmann Jonas Komen, Oberfeuerwehrmann Thorsten Schippmann, Hauptfeuerwehrmann Joshua Kiefer, Hauptfeuerwehrmann