Feuerwehrmann gesteht Autobrände

Der erste Brand wurde in der Nacht von Silvester auf Neujahr gelegt worden, der zweite Brand Ende Januar. Das dritte Fahrzeug wurde kurz vor Mitternacht an Weiberfastnacht angezündet. Erst einige Monate später wurde das vierte Auto am 11. Juni in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrgerätehauses in Brand gesetzt.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweich führten zu einem 27-jährigen Mann aus dem Landkreis, der selbst bei einer Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. In seiner Vernehmung gestand er alle Taten. Mittlerweile hat er sich bei allen Geschädigten und auch bei den im Einsatz gewesenen Feuerwehren entschuldigt. Zu seinen Beweggründen machte er keine weiteren Angaben.