19-Jährige gerät in Gegenverkehr

Am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, setzte die Rettungsleitstelle Koblenz die Polizeiinspektion Adenau gegen 17.20 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L 10 zwischen Adenau und Honerath in Kenntnis. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Adenau hatte die L 10 in Richtung Honerath befahren und war in einer Kurve auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lkw, bei dem ein 44-Jährigen aus dem Kreis Neuwied am Steuer saß. Nach dem Zusammenstoß kamen das Auto im angrenzenden Straßengraben und der Lkw nach einer Kollision mit der Schutzplanke auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Beide Unfallbeteiligten mussten zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen. Die L 10 wurde für rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtunge komplett gesperrt. Neben der Polizei Adenau waren der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Adenau und die Freiwillige Feuerwehr Adenau vor Ort im Einsatz.