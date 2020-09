24h-Rennen: Restart nach Abbruch

Zuvor hatte es eine lange Nachtruhe von neuneinhalb Stunden gegeben, nachdem die Rennleitung den Klassiker durch die "Grüne Hölle" aufgrund starken Regens, Nebels und nicht abfließendem Wasser um 22.30 Uhr abgebrochen hatte. In den ersten sieben Stunden hatte Mercedes dominiert. Seit dem Restart kämpfen Audi und BMW um die Spitze. Allerdings haben Mercedes und Porsche auch noch Siegchancen - getreu dem Motto: "To finish first, you have to finish first!"

Foto: www.RACEPIX.eu

www.24h-rennen.de