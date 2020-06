24h-Rennen soll starten

Verspannte Freibadsaison

Trier. Heute (20. Juni) ist kalendarischer Sommeranfang und damit Start in die heiße Jahreszeit, die in diesem Jahr von vielen Deutschen zu Hause verbracht werden wird. Umso mehr Menschen wird es in die Freibäder der Region ziehen, die ihrerseits strengen Hygieneregeln unterliegen. »Badespaß« im Zeichen von Corona?