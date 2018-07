26-Jähriger kommt bei Motorradunfall ums Leben

Am Sonntag, 29. Juli kam es um 18.15 Uhr auf der B 258 im Bereich des Campingplatzes Stahlhütte, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Aachen befuhr die B 258 in Fahrtrichtung Landesgrenze Nordrhein-Westfalen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er alleinbeteiligt von der Straße ab. Hierdurch kam er zu Sturz und erlag trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen erheblichen Verletzungen. Die B 258 war an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt.