Benefizkonzert findet 2021 statt

Kinder, malt alle einen Regenbogen!

Trier. Der Wochenspiegel unterstützt eine tolle Aktion: In ganz Deutschland malen Kinder jetzt Regenbögen und hängen sie in die Fenster. Die Botschaft: Ihr seid in der Corona-Isolation nicht allein! Wer unser PDF ausdruckt und ausmalt und ein Foto von sich mit dem Bild schickt, kann ein schönes Bastelbuch gewinnen!