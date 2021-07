BMW-Junioren siegen erneut

Salmtal: Unfall mit zwei verletzten Fahrern

Wittlich-Land. Am Donnerstag, 8. Juli gegen 21.10 Uhr kam es in Salmtal zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei junge Fahrer verletzt wurden. Am Donnerstag, 8. Juli gegen 21.10 Uhr kam es in Salmtal zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei junge Fahrer verletzt wurden. Der Unfallverursacher missachtete dabei in einem Wohngebiet im Einmündungsbereich "Vor den Gruben" zur K 40 die Vorfahrt des…