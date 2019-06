Der Holzjunge tritt im Wald auf

Die Freilichtbühne Schuld hat ein neues Stück einstudiert. In diesem Sommer wird die Holzpuppe Pinocchio auf der Waldbühne lebendig. Nach dem Roman von Carlo Collodi wird eine tolle Theateraufführung zu erleben sein. Pinocchio hat nur einen Wunsch: ein richtiger Junge zu werden. Doch die kleine Holzpuppe hat nur Unfug im Kopf. Blauäugig stolpert er von einem spannenden Abenteuer ins nächste und fällt dabei mehr als einmal auf seine lange Nase. Denn erst wenn er gelernt hat, dass sich Lügen, Faulheit und Ungehorsam nicht auszahlen, kann sein Wunsch in Erfüllung gehen.

Laura Esser spielt Pinocchio

Bei den letzten Proben wird derzeit am Feinschliff für das Stück gefeilt. Die ersten Szenen, die der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, machen Lust, sich das gesamte Stück anzuschauen. Laura Esser spielt den Pinocchio so freudig, gewitzt und ausdrucksstark, dass es eine Freude ist, ihr zuzusehen. Bislang hat sie auf der Freilichtbühne kleine Rollen gespielt. Regisseur Jens Kerbel besetzte diesmal die Hauptrolle mit ihr – sehr zur Freude des Vereinsvorsitzenden Frank Burbach und des 2. Vorsitzenden Udo Stratmann. Beiden war Laura Essers Talent bereits bei den vorherigen Produktionen aufgefallen. Doch auch den übrigen Hobbyschauspielern merkt man bis in die kleinste Nebenrolle Talent und akribisches Arbeiten an. Hinzu kommen unerwartete und witzige Einfälle der Regie.

Tickets

Premiere feiert das neue Stück am Samstag, 6. Juli, um 20.30 Uhr. Danach wird es bis zum 11. August immer samstags um 20.30 Uhr und sonntags um 15.30 Uhr, zusätzlich am Freitag, 2. und 9. August, um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf seit diesem Jahr nur bei Ticket regional unter Tel. 0651-9790777, online über www.ticket-regional.de/fbschuld sowie in den Geschäftsstellen des WochenSpiegel und bei allen anderen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.

www.freilichtbuehne-schuld.de