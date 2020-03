Die Passionsspiele sind zurück

Schuld. Nach 16 Jahren Unterbrechung wird in Schuld wieder das Leiden und Sterben Jesu in Szene gesetzt. Im Jahr 2004 wurden die Passionsspiele in Schuld zum letzten Mal aufgeführt. Damals mussten die Darsteller die Passionsspiele jedoch nach drei Aufführungen beenden. Der Grund war ein tragischer, denn zwei der Mitspieler waren tödlich verunglückt. Die…

