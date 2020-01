Die "Trucker" kommen

Die Lust und Vorfreude der Fans auf den "35. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix" auf dem Nürburgring ist ungebrochen. Das zeigen die Ticketabsatzzahlen, die nach dem Weihnachtsgeschäft zehn Prozent über dem Vorjahr liegen. Rund 80 Aussteller bieten vielfache eigene Aktionen und Präsentationen und richten sich direkt an den Endkunden vor Ort. Mehr als zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Flächen waren Mitte Januar bereits vermietet.

Auch in diesem Jahr sind Fahrerlager und Industriepark mit jeder Ticketkategorie frei zugänglich, an allen Veranstaltungstagen dürfen die Besucher einmal in die Startaufstellung. Acht Rennen der Racetrucks, davon vier um die FIA European Truck Racing Championship, das Festival in der Müllenbachschleife und Deutschlands höchste Klasse im Motorradrennsport, die IDM Superbike 1000, sorgen auf und neben der Strecke für Unterhaltung.

Tickets für den "Truck"-Klassikern

Alle Informationen rund um die angebotenen Ticket-Kategorien und Tickets für den "35. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix", der vom 17. bis 19. Juli am Nürburgring stattfindet, unter: www.truck-grand-prix.de, via Facebook unter: www.facebook.com/truckgrandprix oder unter Tel.: 0261/1303300.