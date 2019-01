Einbruchsversuch und Kennzeichendiebstahl

Eine 39-jährige hatte ihren weißen Audi mit AW-Zulassung zwischen Montag, 7. Januar, 15 Uhr bis 12. Januar 7.30 Uhr) in Adenau in der Tiefgarage des Einkaufhauses Fabry abgestellt. Als sie sich am 12. Januar, gegen 07.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug begab, stellte sie fest, dass Unbekannte an ihren Pkw das vordere amtliche Kennzeichen entwendet hatten. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 5. Januar, 14 Uhr und Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr) wurde von bisher unbekannten Tätern in der Ortslage Hoffeld, Hauptstraße, ein leerstehendes Wohnhaus angegangen. Durch Einschlagen beziehungsweise Aufhebeln einer Fensterscheibe verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Objekt. Nachdem die Räumlichkeiten durchsucht worden waren, fanden die Täter offensichtlich kein brauchbares Stehlgut, so dass nach den ersten Feststellungen nichts entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung eines Tatverdächtigen führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten