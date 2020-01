Die 10. Strafkammer blieb damit einen Monat unter der Forderung von Oberstaatsanwältin Dr. Martina Müller-Ehlen, die zwei Jahre und vier Monate gefordert hatte. Für Deubel bedeutet das Urteil wegen Untreue in vier Fällen und Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages, dass er die zwei Jahre und drei Monate Haftstrafe absitzen muss, denn Haftstrafen über zwei Jahren können nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem dürfte er seine Beamtenpension verlieren. Davor hatte Deubel in seiner Aussage vor Gericht bereits Sorge. Ihm würde die Privatinsolvenz drohen und lediglich eine Rente von 1.500 Euro verbleiben, so Deubel.

Offenbar beeindruckte dies die Strafkammer wenig. Vermutlich ist dies auch mit dem hohen Schaden zu begründen, der die Politik am Nürburgring verursacht hat. Die stillstehende Achterbahn, die einer der Höhepunkte am „Ring“ werden sollte, steht symbolisch für die Pleite, die das ambitionierte Projekt "Nürburgring 2009" hinlegte. Es ist eine komplexe Gemengelage aus verschiedenen Firmen, handelnden Personen und zweifelhaften Zusagen, die in der unrühmlichen Geschichte zusammenfließen. Von den privaten Investoren, die angeblich Interesse an dem Projekt hatten, floss kein Euro. Rund 330 Millionen Euro Steuergelder kostete die Landeskasse letztlich das Scheitern.