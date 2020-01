Feiernder Neffe ruft Polizei auf den Plan

Einbruch in Hillesheim

Hillesheim. Diebe brachen in ein Mehrfamilienhaus in Hillesheim ein. Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 24. Januar, 17 Uhr, und Samstag, 25. Januar, 13 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße in Hillesheim zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die bisher unbekannten Täter warfen mithilfe eines…