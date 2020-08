Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Gerolstein. Ein Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem abgestellten Fahrzeug in Gerolstein schwer verletzt. Ein Radfahrer, der am gestrigen Donnerstag, 27. August, gegen 12.40 Uhr, die Lindenstraße in Gerolstein bergab in Richtung Hochbrücke befuhr, kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem abgestellten Auto. Der Mann durchschlug dabei die…