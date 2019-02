Fünf Jahrzehnte Motorsportgeschichte

»50 Jahre MSC Adenau bedeutet 50 Jahre aktiven Motorsport und 50 Jahre Motorsportorganisation. Das sind fünf Jahrzehnte in denen der MSC Motorsportgeschichte geschrieben hat«, betonte der Vorsitzende Alfred Novotny in seiner Festansprache im Dorint Hotel am Nürburgring. Der Motor-Sport-Club Adenau habe in der Region sportlich und gesellschaftlich einen guten Namen. Motorsportler aus der gesamten Region verbinden den Namen mit sportlichen Erfolgen und Fairness im Motorsport. Dafür können wir uns glücklich schätzen und es sollte uns zum ‚Weiter so‘ ermutigen«, erklärte Novotny.

Prägende Ereignisse

Mit Blick auf die Geschichte des MSC Adenau komme man an bestimmten, prägenden Ereignissen nicht vorbei, so der Vereinschef. Beispielhaft nannte Novotny das Adenauer Rundstreckenrennen auf dem Nürburgring, welches 2019 zum fünfzigsten Mal stattfindet, oder die Adenau Classic, die 1991 erstmals durchgeführt wurde.

»Die Jugendarbeit wurde und wird im MSC Adenau groß geschrieben«, stellte Novotny klar. Unter anderem ging er auf den Automobilslalom und die neu gegründete E-Sport-Gruppe ein.

Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau erinnerte in seiner Ansprache an besondere Ereignisse im Gründungsjahr des MSC. »Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond, Sir Jackie Steward wurde erstmals Formel-1-Weltmeister, der spätere siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher wurde 1969 geboren und auch der MSC Adenau wurde aus der Taufe gehoben«, resümierte Nisius. Im Anschluss an die Ansprachen folgte eine von mehreren Gesprächsrunden an diesem Abend. MSC-Gründungsmitglied Johannes Scheid berichtete unter anderem über 50 Jahre Scheid-Motorsport, die Nachwuchs-Motorsportlerinnen Milena Müller und Lea Schöne sprachen über eigene Erfolge und Ziele im MSC Adenau.

Neben Ehrungen mit der Ewald-Kroth-Medaille des ADAC stand am Jubiläumsabend auch die Siegerehrung für die Clubmeisterschaft 2018 auf dem Programm.

Die Sieger der Motorsportsaison 2018

Autoslalom Clubsport: 1. Michael Baur, 2. Niklas Kohnen, 3. Denis Breitbach

Slalom Youngster Cup: 1. Maximilian Simons, 2. Jens Schmitt, 3. Fabian Klein

E-Sport-Meisterschaft: 1. Lukas Füllgrabe, 2. Kevin Walter, 3. Noah Dietz

Jugend Indoor-Kart K1: 1. Lennard Schuhmann, 2. Fabian Klatt, 3. Sam Bahl

Jugend Indoor-Kart K2: 1. Jannik Noah Vogel, 2. Maximilian Müller, 3. Luis König

Jugend Indoor-Kart K3: 1. Noah Dietz, 2. Denis Breitbach, 3. Lea Schöne

Lizenzpflichtige Kartrennen: 1. Maximilian Simons, 2. Jens Schmitt

Kartslalom: 1. Julia Segura, 2. Mika Schmitt, 3. Maurizio Weishäupl

Lizenzfreier Kartsport: 1. Peter Lautwein, 2. Lea Schöne, 3. Werner Robertz.

Indoor-Kart Senior: 1. Lukas Füllgrabe, 2. Kevin Walter, 3. Aaron Jüngling

GLP: 1. Steven Ostrowski, 2. Rene und Tina Göbbels, 3. Christian und Davina Ostrowski

GLP-Junior: Nick Theisen

RCN: 1. Oliver Füllgrabe, 2. Stephan Brodmerkel, 3. Achim Feinen

Rallye: 1. Lisa Stengl, 2. Dirk Krüger, 3 Daniela Raab

RC-Cars: 1. Uwe Baldes, 2. Jörg Baldes, 3. Thilo Baldes

Langstrecke: 1. Andreas Gülden, 2. Marcel Manheller, 3. Tim Scheerbarth

Kurzstrecke: 1. Jens Schmitt, 2. Pascal Turfkruyer, 3. Marcel Müller /Marco Bürger

Classic: 1. Sonja Ackermann, 2. Barbara Hahn / Jörg Hahn, 3. Patrick Weber