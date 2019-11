Herzensangelegenheit für "Race4friends"

Martinszüge in der VG Kelberg

Kelberg. Hier finden Sie eine alphabetisch geordnete Übersicht der einzelnen Martinszüge in der Verbandsgemeinde Kelberg.Arbach: 08.11.2019; 18 Uhr; Treffen am Gemeindehaus; Anschließendes „Döppekoche-Essen“ im Gemeindehaus Beinhausen: 08.11.2019; 18 Uhr; Treffen am Gemeindehaus; Nach dem Umzug gemütliches Beisammensein mit kleinem Imbiss und GetränkenBereborn:…