Impressionen vom 24h-Rennen

Mit 3,03 Promille in eine Mauer

Kliding. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend, 20. Juni, mit seinem Pkw in Kliding in einer Mauer gelandet.In Beuren überfuhr der Mann zunächst eine Bodeneinfassung. Ein größerer Stein verklemmte sich dabei, so die Polizei, unter dem Pkw, was den Fahrer aber nicht an seiner Weiterfahrt hinderte. Die endete schließlich in Kliding in der Hauptstraße in…

