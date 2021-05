Live beim Kult-Klassiker dabei sein

Die offizielle Zulassung durch die Behörde soll nach Klärung letzter Details sowie Erteilung des notwendigen Einvernehmens des Gesundheitsministeriums in den nächsten Tagen folgen. Der Nürburgring, der bereits in der vergangenen Saison erfolgreich Zuschauer zugelassen hat, ist dieses Jahr ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz für Veranstaltungen mit Zuschauern im Freien. Auf dieser Grundlage sollen die Tribünen an der Grand-Prix-Strecke für bis zu 10.000 Besucher sowie die VIP-Lounges entlang der Start- und Zielgeraden geöffnet werden. Bedingung hierfür ist, dass die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Ahrweiler an drei aufeinander folgenden Tagen vor der Veranstaltung den Schwellenwert von 100 nicht übersteigt. Zutritt haben ausschließlich Getestete, Genesene und Geimpfte.

Erarbeitet hat der Nürburgring das aktuelle Konzept mit wissenschaftlicher Begleitung verschiedener Institute. Es umfasst unter anderem grundlegende Maßnahmen der Kontaktminimierung, eine gezielte Besuchersteuerung, spezielle Infektionsschutzmaßnahmen, die räumliche und zeitliche Einteilung von Publikumsgruppen sowie ein striktes Alkoholverbot. Beteiligt waren das Hygiene-Institut des Universitätsklinikums Bonn, das MVZ Labor Koblenz-Mittelrhein sowie das Deutsche Rote Kreuz Ahrweiler. Zudem wird der gesamte Prozess im Rahmen des Modellprojekts wissenschaftlich begleitet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr Besucher vor Ort begrüßen können", sagt 24h-Rennleiter Walter Hornung. "Dass das ADAC TOTAL 24h-Rennen als erste Sport-Großveranstaltung in Rheinland-Pfalz wieder eine nennenswerte Besucherzahl auf der Tribüne begrüßen darf, ist das Ergebnis unserer intensiven Bemühungen gemeinsam mit dem Nürburgring – auch wenn wir uns natürlich mehr Möglichkeiten für unsere Fans etwa in Wohnmobilen in einigen ausgewählten Campingbereichen an der Nordschleife hätten vorstellen können." Die Freude teilt auch Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort: "Wir sehen es als Ergebnis unserer guten Arbeit, auch dieses Jahr wieder Vorreiter in diesem Bereich sein zu dürfen", sagt er. "Damit sind natürlich eine hohe Verantwortung und erhöhte Kosten verbunden, aber es ist auch eine großartige Möglichkeit positive Impulse zu setzen – für die Region und die Veranstalter, für die Motorsport- und Nürburgringfans sowie für die gesamte Event-Branche."

Detaillierte Informationen gibt es auf der offiziellen 24h-Homepage unter: www.24h-rennen.de

Personalisierte Tickets: www.nuerburgring.de

Archiv-Foto: Nürburgring