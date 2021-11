"Ring" für Rallycross-WM gerüstet

Der erste Auftritt der Rallycross-WM am Wochenende bringt viele weitere Premieren mit sich: Eine nie dagewesene Streckenführung auf Schotter und Asphalt, Rennen die entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung ausgetragen werden und eine Strecke die kaum einen Kilometer lang ist. Um alles rechtzeitig vorzubereiten, gab es für das Team des Nürburgrings in den vergangenen Tagen noch einiges zu tun. Bagger und Lkw rollten im Akkord über den Ring. 50 Mitarbeiter beschäftigten sich in der Müllenbachschleife der Grand-Prix-Strecke mit den letzten Vorbereitungen. Dutzende Reifenpakete mussten neu platziert und mehr als 500 Meter Betonelemente gesetzt werden. Diese dienen am Wochenende als Begrenzung der Strecke.

Gefahren wird bei der Rallycross-WM am Nürburgring auch dort, wo normalerweise kein Rennauto landen sollte: Mitten durch die Auslaufzonen von Goodyear-Kehre, Michael-Schumacher-S und Co.. Die Strecke führt kreuz und quer über kurze Asphaltpassagen und durch die Kiesbetten des Grand-Prix-Kurses. Letztere wurden deshalb als Fahrspur präpariert. Damit keiner der Piloten bei den verschiedenen Fahrspuren abkürzen kann, sind zudem zahlreiche kleine Beton-Pyramiden im Boden verankert worden. Knapp einen halben Meter hoch sind die ungewöhnlich aussehenden, orangefarbenen Curbs. Wer drüber fährt, hebt ab. Das hält die Rallycross-Fahrer jedoch nicht davon ab, diese dennoch in ihre Ideallinie einzubauen. Action ist vorprogrammiert.

Und auch neben der Strecke herrschte Betrieb. Im rausgeputzten Rund der Grand-Prix-Strecke wurden von Mitarbeitern Weihnachtsbäume aufgestellt. Holzbuden und Imbiss-Stände stehen ebenfalls bereit. Motorsport am ersten Advent, bei voraussichtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Wer noch dabei sein möchte: Tickets für die Rallycross-Weltmeisterschaft am Wochenende - 27. und 28. November - gibt es online auf www.nuerburgring.de sowie vor Ort an der Tageskasse. Es gilt die 2G-Regel – vollständig Geimpfte und Genesene haben Zutritt. Weitere Informationen gibt es unter www.nuerburgring.de

Foto: Nürburgring