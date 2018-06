Rock am Ring: Die Ärzte behandeln wieder

Die Andeutungen von André Lieberberg am Ende der Pressekonferenz waren eindeutig. Und schließlich verkündeten er und sein Vater Marek Lieberberg es auch: 2019 kommen Die Ärzte in die Eifel. Die selbsternannte "beste Band der Welt" wird sowohl bei Rock am Ring als auch bei Rock im Park in Nürnberg die einzigen beiden Konzerte des Jahres spielen. Für die Pressekonferenz hatten die Ärzte sogar eigens ein kurzes Video gedreht. Im kommenden Jahr findet Rock am Ring vom 7. bis zum 9. Juni statt. Am kommenden Dienstag, 5. Juni, startet der Vorverkauf.

Zufrieden zeigten sich Marek und André Lieberberg mit dem Ablauf des diesjährigen Festivals. "Wir haben allen Grund, entspannt zu sein", so Lieberberg senior. Das war in den vergangenen Jahren nicht so. 2015 und 2016 machte das schlechte Wetter dem Festival zu schaffen. 2016 musste es deshalb sogar abgebrochen werden. Im vergangenen Jahr wurde das Konzert der Broilers am Freitagabend wegen Terrorverdacht abgebrochen. "Wir sind glücklich, dass es so hervorragend läuft und fantastisch aufgefasst wird", sagte Marek Lieberberg. "Ich hatte schon befürchtet, dass ein Löwe des nahe gelegenen Eifel-Zoos mit dem Kopf eines Besuchers über das Gelände streift", scherzte André Lieberberg hinsichtlich des vermeintlichen Ausbruchs der Tiere am Freitag im Eifel-Zoo Lünebach und der negativen Schlagzeilen der vergangenen Jahre.

Insgesamt zählte der Veranstalter in diesem Jahr 71.400 Besucher. Den Rückgang gegenüber 87.000 Zuschauern 2017 und 92.500 Besuchern 2016 sah Marek Lieberberg vor dem Hintergrund der vergangenen Jahre nicht negativ. "Mit der Zahl haben wir die führende Rolle der deutschen Festivals bestätigt", kommentierte er. Auch die Polizei war zufrieden mit dem Festival. "Das Publikum darf nächstes Jahr gerne wiederkommen", sagte Polizeidirektor Gerd Bertram: "Wir hatten wieder eine kleine Großstadt in der Eifel." Das Aggressionspotenzial der Besucher sei gering. Es habe gerade einmal 12 Körperverletzungen gegeben. Überall sei die Polizei freundschaftlich begrüßt worden. Durch die Verhaltunsregeln auf der Rock-am-Ring-Homepage seien die Besucher zudem auf das Unwetter in der Nacht zum Freitag gut vorbereitet gewesen.

Thorsten Trütgen, Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Ahrweiler, sprach ebenfalls von einem entspannten Festival. Die Ortkreuzler hätten 3600 Hilfeleistungen gegeben. 600 Personen seien in Krankenhäuser verbracht worden. "Das sind für so eine Veranstaltungsgröße übliche Zahlen", so Trütgen.