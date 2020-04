"Rock am Ring" wird auf 2021 verschoben

Von Seiten der Veranstalter heißt es heute morgen in einer Pressemitteilung: "In ihrer erlebnisreichen und bewegten Geschichte wurden Deutschlands populärste Open-Air-Festivals Rock am Ring und Rock im Park schon mehr als einmal mit unerwarteten und schwierigen Situationen konfrontiert. Jetzt erzwang das verfügte Verbot aller Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August, die Absage der Jubiläumsevents am Nürburgring und in Nürnberg."

Für die Veranstalter und ihre Teams, die Künstler und über 175.000 Fans, die am ersten Juni-Wochenende 35 Jahre "Rock am Ring" und 25 Jahre Rock im Park feiern wollten, sei diese alternativlose Entscheidung natürlich enttäuschend. Dennoch hätten die Produzenten "uneingeschränktes Verständnis" für diese "unausweichliche Maßnahme". Dies sei im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten, "so traurig die Absage der ausverkauften Zwillingsfestivals" auch sei. Gleichzeitig bedanke man sich bei den Fans für die nachhaltige Unterstützung.

Die beiden Jubiläumsfestivals sollen nun am zweiten Juni-Wochenende 2021 (11. bis 13. Juni 2021) nachgeholt werden.

Bereits gekaufte Tickets



Der Veranstalter bittet alle Fans noch um "ein wenig Geduld", was die Details über die weitere Abwicklung der bereits gekauften Tickets angeht. Die Organisatoren würden bereits an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise arbeiten. Bis dahin bitte man die Fans um Verständnis.

Weitere Infos immer auch unter:

https://www.rock-am-ring.com/