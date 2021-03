Sabine Schmitz gestorben

Niemand kann sich Schäden erklären

Vossenack. »Das kann doch überall in der Eifel passieren. Dass Netzbetreiber und Versicherung die Betroffenen dann alleine lassen, kann einfach nicht sein.« Stephan Cranen ist sauer - wie er, so sind 90 Haushalte in Vossenack und Raffelsbrand von Überspannungsschäden betroffen, weil ein Baum auf eine Hochspannungsleitung kippte. Zahlen will das niemand.

