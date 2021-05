Schwerer Unfall auf der Nordschleife

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Vettelhoven. Am Donnerstag, 29. April, gegen 20.20 Uhr, ereignete sich in Vettelhoven ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.Bei einem Überholvorgangs in der Ortslage kam es zu einer Kollision des Überholenden mit dem Gegenverkehr. Die Polizei Bad Neuenahr Ahrweiler bittet Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer des Pkws, der im Ortseingang aus Richtung Holzweiler kommend…